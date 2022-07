Max Verstappen no pudo aprovechar el trompo de Charles Leclerc en la última vuelta de la clasificación este sábado para quedarse con la pole position y terminó siendo sorprendido por Carlos Sainz, el otro piloto de Ferrari, quien largará este domingo en la primera posición de la parrilla en Silverstone.

Claro que una segunda posición no hace pensar al neerlandés que no tiene opciones de terminar ganando la carrera para continuar ampliando su ventaja en la clasificación general de una temporada que está llegando a mitad de trayecto.

Más allá de su deseo de victoria en Silverstone, Verstappen dejó en claro que de producirse no significará que el campeonato estará resuelto para él, pues cree que todavía pueden pasar muchas cosas en las 12 carreras que quedarán a continuación antes del cierre de la temporada 2022.

"El objetivo siempre es sumar puntos y siempre, por supuesto, tantos como puedas. Así es como me he acercado a cada carrera hasta ahora, así que no veo por qué esta carrera de repente necesita ser diferente", comenzó diciendo el piloto de Red Bull Racing.

Y agregó: "Si tengo la oportunidad de volver a ganar, definitivamente lo haré. Pero todavía quedan muchas carreras en las que necesitas sumar muchos puntos para tener la oportunidad de ganar el campeonato".