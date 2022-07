Checo Pérez tuvo poco tiempo para festejar su gran remontada en Silverstone, donde pasó del 17° al 2° en lo que fue la mejor carrera en lo que va del Campeonato Mundial. La acción no se detiene en la Fórmula 1, y lo que se viene será el Gran Premio de Austria, donde el piloto mexicano recibió una noticia muy desalentadora.

El oriundo de Guadalajara iba a largar el cuarto lugar de la carrera sprint, pero una sanción impuesta por la FIA lo obligará a partir desde el 13° lugar. Y es que sobre el cierre de la Q2, Checo Pérez excedió los límites de la pista y motivó la investigación del hecho. Sin esa maniobra, se estima que no hubiera accedido a la Q3.

Tras la sanción, Checo Pérez se manifestó en redes sociales y no se dio por vencido: "No fue el día que esperábamos. Un castigo al final por exceder los límites de la pista en la Q2 nos afectó muchísimo y tendremos que salir a buscar la remontada el día de mañana. Vamos a darlo todo que aún hay mucho en juego", escribió el mexicano.

Sin embargo, en Red Bull Racing no se tomaron de la mejor manera la sanción impuesta por la FIA a Checo Pérez. Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, criticó a los comisarios: "No entiendo por qué no respondieron antes. ¡Simplemente tienen todos los datos! Y luego fue cuarto... Desde el punto de vista del tiempo, es incomprensible".

La opinión de Christian Horner

El jefe de Red Bull, Christian Horner, tampoco estuvo de acuerdo con la sanción, aunque mostró su confianza en el piloto mexicano: "La sanción para Checo fue muy dura y debería haberse juzgado antes de la Q3 para que pudiéramos centrarnos en otras cosas. Checo hará todo lo posible el sábado desde la P13 para darnos una mejor posición para la carrera del domingo", reflexionó.