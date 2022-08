El joven piloto hizo su estreno en la competición esta temporada, pero no todo fue según lo esperaba.

Guanyu Zhou denuncia comentarios racistas en su llegada a la Fórmula 1: "Me hicieron daño"

El piloto de Alfa Romeo, Guanyu Zhou, ha denunciado en las últimas horas que padeció insultos racistas desde que llegó a la Fórmula 1. El joven de 23 años lamentó que se pusiera más atención a su nacionalidad y respaldo económico que a su talento. Sin embargo, ahora se encuentra contento con el nivel que ha podido demostrar.

Guanyu Zhou fue el único piloto nuevo en la parrilla de este año, luego de su incorporación en Alfa Romeo, tras terminar tercero en Fórmula 2. Aún así, aquello no alcanzó para evitar críticas y acusaciones de haber llegado allí por una cuestión económica y no deportiva.

"Hoy en día la gente usa mucho internet y las redes sociales. Me quedé sorprendido por todas las personas que hicieron comentarios racistas sobre mí. La mayoría no ven la Fórmula 2, sólo la Fórmula 1, y piensas que siendo de China, sólo hay una forma de conseguir un asiento. Fue algo que me dolió", explicó Guanyu Zhou sobre su llegada al Campeonato Mundial.

En diálogo con la revista británica, Autosport, Zhou dio más detalles acerca de cómo vivió esa situación: "Es una pena. Cuando tienes un sueño y lo cumples, esperas que la gente te felicite y no te envíe mensajes desagradables para desanimarse. Acabé entre los tres primtos en Fórmula 2 y conseguí los puntos de Superlicencia", insistió respecto a sus méritos.

Conforme con su temporada

Zhou se encuentra ahora conforme con su rendimiento en la Fórmula 1: "Creo que he demostrado de lo que soy capaz y estoy muy contento ahora". Sobre las críticas, se mostró más despreocupado: "Es una lástima que haya otras personas hablando mal de alguien sin alguna razón. Ya me he acostumbrado a ese tipo de cosas", reflexionó.