En la jornada de este sábado se llevó a cabo la clasificación sprint en el Autódromo José Carlos Pace, en donde hubo un claro dominio de Mercedes-AMG Petronas y un flojo rendimiento de Red Bull Racing, equipo del que se esperaba mucho más. George Russell fue el líder, Carlos Sainz lo escoltó y Lewis Hamilton cerró el podio; Max Verstappen y Sergio Pérez, en 4º y 5º lugar respectivamente.

Es cierto que la escudería austríaca ya se hizo con los dos títulos mundiales que otorga la Formula 1 de este año, pero no se conforman con esto. De hecho, el gran objetivo es que Checo finalice segundo en la tabla de pilotos, en donde pelea mano a mano con Charles Leclerc. Y a pesar de que el mexicano finalizó un puesto arriba del monegasco, hubo críticas por parte de un importante directivo...

Helmut Marko, asesor del equipo, platicó ante Sky Sports F1 tras la clasificación y tundió a Sergio Pérez por no mostrar su mejor nivel. "Sergio tampoco pudo seguir el ritmo de Hamilton ni mucho menos. Bueno, sus neumáticos también fallaron al final. Entonces, muchas cosas salieron mal o no salieron como imaginábamos", admitió.

Más adelante, el dirigente sostuvo: "Los (neumáticos) medios no funcionaron, fue la elección equivocada. Pero nuestra debilidad estaba en el sector medio. A veces perdimos casi un segundo allí y simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos. Va a ser un trabajo duro y resolver los problemas de la noche a la mañana. No podemos cambiar mucho. Mercedes era fuerte, tenemos que reconocerlo sin envidia, y ahora vamos a ver qué podemos hacer para mañana (por hoy, domingo)".

Christian Horner, jefe de Red Bull, coincidió con Marko sobre la mala elección de los neumáticos: "Sentimos que el blando tenía un alcance limitado, así que tomamos la decisión de comenzar con los medios, pensando que, si podíamos sobrevivir la primera mitad de la carrera, estaríamos bien. Sin embargo, cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que estábamos sufriendo una degradación peor de lo previsto". Esto, evidentemente, perjudicó a Checo y a SuperMax.