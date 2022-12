Max Verstappen tiene solo 25 años y ya es Bicampeón Mundial de la Formula 1. Se consagró en 2021 de forma épica y en 2022 mostrando una superioridad que asusta sobre el resto de competidores. Por eso, y teniendo en cuenta que en los próximos años seguirá peleando campeonatos, es muy probable que se transforme en uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo.

Y uno, como fanático, siempre quiere ver a los más destacados en la pista. Es por eso que cuando el neerlandés habla sobre un retiro "tempranero" genera cierta decepción en sus seguidores. Ya tiene bien sabido que no competirá hasta los 40 años, tal como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, y esto solo lo podrá cambiar la Federación Internacional del Automóvil.





SuperMax es claro en sus exigencias: los organizadores deberán acortar el calendario de cara al futuro si es que quieren contar con su presencia. De lo contrario, se retirará de forma anticipada y privará a los verdaderos enamorados de la Formula 1 de verlo correr. En plática con GMM y en miras a su próxima temporada, hizo énfasis en este apartado.

"Suelo decir que 24 carreras en un calendario son demasiadas. Es la principal razón por la que no quiero seguir aquí hasta que tenga 40, hacer tantos viajes y tener tantas actividades cada año no es bueno para la salud. Me gusta mucho, pero tienes que dejar muchas cosas de lado. Suena a locura, ya que estar en Formula 1 es un sueño para muchos", confesó Max Verstappen.

Más adelante completó: "Siempre estás muy lejos de casa y de la gente que quieres. La realidad es que cuando no pueda más, pararé, es así de simple. Espero que para entonces haya sido capaz de inspirar a una nueva generación joven, para que cuando me vaya, tengamos nuevos talentos preparados. Cuando tenga 31 años, ya habrá alguno".