La Fórmula 1 vivió una jornada histórica este fin de semana en su quinta fecha de la temporada 2022, pues se disputó por primera vez el Gran Premio de Miami. Max Verstappen fue inalcanzable y se llevó la victoria por encima de Charles Leclerc (2°), acortando distancias en la tabla mundial de pilotos, mientras que Carlos Sainz completó el podio.

La jornada del Circuito Internacional de Miami también regaló momentos curiosos, como fue uno de los calientes diálogos en la radio de Lewis Hamilton, mientras los monoplazas se movían al ritmo del Safety Car tras el accidente entre Pierre Gasly y Lando Norris.

Con el auto de seguridad en acción, George Russell aprovechó para realizar su parada en los pits y salió por detrás del británico, a quien superó con facilidad gracias a sus nuevos neumáticos. El siete veces campeón no se dio por vencido y logró rebasarlo, pero no pudo sostener la defensa y volvió a quedar por detrás de su compañero.

Fue en la vuelta 43, al momento de cuando la conversación en la radio de Lewis Hamilton con su ingeniero de pista encendió algunas chispas.

- Hamilton: "Dímelo tú, es tu decisión. Voy a perder la posición".

- Peter Bonnington: "Te recomiendo que sigas fuera, así que seguimos".

- Hamilton: "Voy a perder la posición con Russell claramente".

- Peter Bonnington: "Sí, por puesto".

Hamilton criticó la estrategia de Mercedes

Una vez finalizada la carrera, el británico redobló la apuesta y dejó ver su descontento ante los medios de comunicación: "Cuando estás ahí fuera, no tienes toda la información. No sabes dónde está todo el mundo y no tienes la imagen que ellos tienen en la pantalla. En el momento en el que te dan la responsabilidad de tomar una decisión, parece que estás apostando y eso no me gusta. Así que dije que ellos tomaran la decisión, pero de alguna manera fueron desafortunados".