A pesar de que parecen ser sectores lejanos, el automovilismo deportivo y el cine siempre encuentran una sinergia importante para brillar, y en esta ocasión todo estaba listo para que el 7 veces campeón de la Formula 1, Lewis Hamilton, lograra empatar ambas industrias de forma magistral, pero fue el volante británico de Mercedes quien rechazó ser parte de una de las cintas más esperadas del año.

Durante una entrevista para Vanity Fair, Lewis dio a conocer que estuvo muy cerca de formar parte de Top Gun: Maverick. Esto habría surgido después de que reveló que estaba obsesionado la cinta realizada en 1986 y tal fue su locura por dicha película protagonizada por Tom Cruise que con el anuncio de su secuela que hasta contactó al famoso actor y productor para rogarle que le incluyera en la cinta, aunque fuese en un papel secundario y sin líneas de diálogo.

"Cuando escuché que había una segunda parte en camino me quedé como... Dios mío, tengo que hablar con Tom. Le dije que no me importaba el rol que me dieran. Como si me tocaba estar barriendo de fondo durante una escena en la que no se me viera bien". Cuando parecía que los astros se alineaban para conseguir su gran sueño, el propio actor de “Misión Imposible” le propuso ser un piloto de combate.

El sueño era un hecho, pero por desgracia todo se desmoronó cunado Lewis tuvo que dar un paso atrás pues el calendario de rodaje de la segunda entrega “Top Gun: Maverick” coincidía con el final de temporada de Fórmula 1, en la que Hamilton se jugaba el campeonato con Max Verstappen, y tuvo que llamar a Tom Cruise y Joseph Kosinski para disculparse y bajarse del proyecto: "fue la llamada más decepcionante que haya hecho nunca".