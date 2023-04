En Australia, Checo Pérez tuvo una dura batalla para demostrar que sigue siendo uno de los grandes pilotos a competirle a Max Verstappen con el RB19. Por otra parte, a pesar de su meritorio quinto puesto tras dificultoso final que hubo en Albert Park, la prensa internacional no solo le quita valor, sino que además lo fulmina al tratarlo de mentiroso.

Sin duda lo sucedido en el día de clasificación terminó de lapidar la carrera ya que la carrera que se llevó adelante en la madrugada de México es muy difícil de adelante. A pesar de esto, el tapatío fue el último en largar en el pit lane y logró llegar en la quinta posición para volver a decir, estoy para pelear el campeonato.

Sin embargo, desde Australia la prensa internacional vuelve a marcar que Checo Pérez no es lo suficientemente veloz para luchar con Max Verstappen. “Creo que en Red Bull deben estar aliviados de esto (que Checo quedara en quinto). (Checo) salió luego del GP de Arabia Saudita como ganador y aparentemente anduvo por ahí diciendo: ‘Puedo ganar este campeonato’. Y espera Sergio, tranquilo … eres el número dos de Max Verstappen”, analizó australiano Peter Windsor.

Y agregó: “Creo que esto fue un reality check, ahora sabes que no eres Max Verstappen y creo que eso fue un alivio para Red Bull porque no necesitan esta presión adicional para Max, el tipo de presión que Piastri pone en Lando Norris simplemente por ser súper veloz, el tipo de presión que George Russell pone en Lewis Hamilton por ser súper veloz, así que tengo el presentimiento que Red Bull no estaban para nada molestos”.

Por último, marcó que el mexicano mintió al declarar que hubo problemas con la puesta a punto del RB19. “El equipo, en el mismo comunicado, expresó que revisarían el auto y, si hubiera algún problema, por supuesto lo arreglarían; énfasis en la frase ‘si’. Cambiaron las pastillas de freno en el parque cerrado, pero hablé con un par de ingenieros y ambos dijeron que el coche no tenía ningún problema en absoluto. Entonces, creo que Sergio se equivocó al decirle eso a la prensa, pero así es él y al final del día no había nada malo con ese auto”, detalló Peter Windsor.

Y añadió qué “Creo que Sergio Pérez obtuvo el conductor del día porque visualmente … fue más llamativo venir desde atrás, pero... ¿qué hacía viniendo de atrás? Tendría que haber estado en el frente. Si vas a dárselo a un piloto de Red Bull, dáselo a Max Verstappen”.