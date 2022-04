Mick Schumacher se ilusiona: el motivo por el que Carlos Sainz podría no renovar contrato con Ferrari

"Está todo más o menos redactado. Progresamos adecuadamente, está todo bastante cerca. Ya os lo contaré cuando se firme", fueron las palabras de Carlos Sainz hace un mes. ¿A qué hacía referencia? A su nuevo contrato con Ferrari, ya que el actual finaliza en diciembre del 2022 y no tiene garantizada la continuidad en la escudería italiana. Y cuanto todo parecía que estaba resuelto, llegaron los problemas...

Si bien se esperaba que el equipo liderado por Mattia Binotto anuncie la extensión del vínculo del piloto español en este mes de abril, existen claras diferencias entre las partes que no han permitido que se llegue a un acuerdo. Tal como informó el portal F1-Insider, las negociaciones están estancadas en este momento a pesar de que tanto la escudería como el corredor quieren seguir juntos en este camino.

Carlos Sainz tiene la clara intención de firmar un contrato por dos años, para así asegurarse tener asiento en uno de los mejores equipos hasta fin de 2024 (igual que Charles Leclerc, su compañero). Sin embargo, Ferrari le ofrece un solo año con la opción de un segundo y esto no convence para nada al español. Y mientras tratan de arreglar sus diferencias, hay un piloto que está a la expectativa de la resolución del caso: Mick Schumacher.

El hijo de la leyenda Michael está atravesando su segundo año en la Formula 1 con Haas. A pesar de que por el momento no ha registrado buenos resultados (no tuvo un coche competitivo en 2021), el alemán tiene el claro objetivo de correr para Ferrari tal como lo hizo su padre. Su idea es tomar el lugar de Sainz de cara al 2023, aunque esto no dependerá exclusivamente de él.

Los resultados de Carlos Sainz en 2022

Carlos Sainz está teniendo buenos rendimientos en este inicio de temporada de Formula 1, pero claramente ha sido opacado por su compañero de equipo. Fue segundo en el Gran Premio de Baréin, tercero en el GP de Arabia Saudita y debió abandonar en Australia, lo que lo ubica tercero en la tabla de pilotos con 33 puntos. Charles Leclerc, mientras tanto, fue 1º, 2º y 1º, y es líder absoluto en la clasificación.