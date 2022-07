La temporada 2022 de la Fórmula 1 está a dos carreras de entrar al receso de verano donde Red Bull y Ferrari pelean por el campeonato mundial de constructores y de pilotos. Por otro lado, el fin de semana pasado se llevó adelante el Gran Premio de Austria donde Checo Pérez no pudo seguir tras el choque con George Russell, quien tundió al mexicano al marcar que tiene experiencia para no comprometer la carrera.

El sábado pasado el volante de Guadalajara realizó una gran carrera sprint que lo colocó quinto detrás de Russell y Carlos Sainz. Esta a tiro de poder pelear un podio y meter en problemas a Ferrari y a su compañero de equipo, Max Verstappen. Sin embargo, el domingo chocó con el joven piloto de Mercedes y terminó abandonando.

Por otro lado, a seis días del accidente, el corredor británico atacó a Checo Pérez al marcar que sabe muy bien que debía hacer para que no suceda ese incidente. “Cada incidente es diferente. La dinámica de cada incidente es diferente. El hecho es que Checo estaba en mi exterior y tenía que dejarle espacio. Pero cuando me pone en una posición en la que ya estoy al límite de mi coche y alguien dobla con más agarre, no hay ningún sitio al que pueda ir. Según la ley, yo estaba equivocado y él tenía razón. Pero desde el momento en que frené, estaba al límite de mi coche y no podía hacer nada más”, comenzó el corredor de la escudería alemana según lo informado por MotorSports.com.

Y agregó: “Él estaba en el aire limpio, Carlos (Sainz) estaba en el interior defendiendo. Eso es lo que pasa en la primera vuelta, él (Pérez) tiene mucha experiencia, sabe cómo va. Pero desde la perspectiva de los comisarios, es muy difícil. Todos buscamos la coherencia, pero no queremos que se apliquen sanciones a diestra y siniestra. Tenemos que trabajar juntos para establecer que todos estemos en la misma página”.

Por último, el piloto de Mercedes apuntó contra los comisarios debido a que tienen que tener más cuidado al momento de penalizar ya que no todos los accidentes son iguales. “Sabemos que los coches han mejorado mucho en aire turbulento, pero sigue habiendo aire turbulento. Me apretó contra el bordillo, ya estoy en el límite y eso me empujó un poco hacia fuera otra vez. Como he dicho, no estoy culpando a nadie. Todos queremos consistencia entre los pilotos, los comisarios quieren consistencia. Pero no todos los incidentes son iguales y creo que entre todos vamos a revisar muchos incidentes y como pilotos tenemos que dar nuestra opinión sobre si se debe penalizar o no. Y es de esperar que los comisarios tengan una mejor idea de lo que pensamos. Tenemos que estar todos en la misma página”, declaró George Russell.