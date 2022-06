Tras usar en reiteradas ocasiones el calificativo de negrito para referirse a Lewis Hamilton en una entrevista, el tres veces campeón mundial de Fórmula 1 brasileño Nelson Piquet, retirado desde hace décadas, está iontentando dejar de ser villano y ofreció sus disculpas al piloto británico del equipo Mercedes.

"Me disculpo de todo corazón ante todos los que han sido afectados, Hamilton incluido, que es un piloto increíble", expresó el expiloto e intento quitarse culpas remarcando que "la traducción de algunos medios de comunicación que circula ahora en redes sociales no es correcta".

"Lo que yo dije estaba mal y no me defenderé pero quiero precisar que el término utilizado es un término que ha sido larga e históricamente utilizado en la lengua portuguesa brasileña como 'tipo' o 'persona' y que nunca ha estado destinado a ofender", agregó a través del comunicado que hizo público.

"No utilizaría nunca la palabra de la que me han acusado algunas traducciones. Condeno firmemente toda sugestión de que yo habría utilizado esa palabra con el objetivo de rebajar a un piloto debido a su color de piel", concluyó, iniciando ahora una cruzada contra todos aquellos medios de comunicación que sostiene han desvirtuado una palabra que no parece tener demasiadas acepciones más que la que se reprodujo.

El repudio de la Fórmula 1 a los dichos de Piquet

Más allá de lo que puedan reproducir los medios de comunicación, ayer fue la propia organización de la Fórmula 1 la que repudió las palabras de Nelson Piquet. "El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y se merece respeto. Los esfuerzos sin descanso para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para todos y algo a lo que estamos comprometidos en la F1", expresaron.