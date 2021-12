La violencia no deja de incrementar en el mundo del deporte, y en esta ocasión el automovilismo está recibiendo fuertes amenazas de muerte, así lo dio a conocer el piloto de la escudería Williams, Nicholas Latifi, quien vivió un momento complicado tras el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde se hizo la polémica con el triunfo de Max Verstappen de Red Bull Racing.

Por medio de sus redes sociales, Latifi publicó un largo comunicado en el que denuncia las agresiones de muchos fans y amenazas de muerte en su contra, pues algunos aseguran que él propició el triunfo de Verstappen sobre Lewis Hamilton, algo que tan sólo se dio tras un final caótico y un inesperado incidente.

“He recibido miles de mensajes en mis cuentas de redes sociales, públicamente y a través de mensajes directos. La mayoría me ha apoyado, pero también ha habido mucho odio y abuso. Usar las redes sociales como un canal para atacar a alguien con mensajes de odio, abuso y amenazas de violencia es impactante, y algo que estoy denunciando. Pensé que sería mejor si borrara Instagram y Twitter en mi teléfono durante unos días”.

El volante de Williams también hizo énfasis en que no le sorprendió la reacción de los fans: “El odio, el abuso y las amenazas que siguieron en las redes sociales no fueron realmente una sorpresa para mí, ya que es solo la cruda realidad del mundo en el que vivimos en este momento. No soy ajeno a que me hablen negativamente en línea, creo que todos los deportistas que compiten en el escenario mundial saben que están bajo un escrutinio extremo. Lo que me sorprendió fue el tono extremo del odio, el abuso e incluso las amenazas de muerte que recibí.