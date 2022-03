Con las pruebas clasificatorias del 18 de marzo y la carrera del 20, a disputarse en el Grand Prix de Bahrein, quedará inaugurada la temporada 2022 de la Fórmula 1, con el mexicano Sergio Checo Pérez volviendo a ser parte del equipo Red Bull, junto al campeón de la temporada 2021 Max Verstappen.

Habiendo logrado cinco podios el año pasado, uno de ellos el histórico primer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto mexicano se ilusiona con poder mejorar incluso la cuarta posición en el campeonato con que cerró 2021, solo por debajo de monstruos del automovilismo actual como su compañero Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Pero la posibilidad de dar un salto desde esa cuarta posición a la lucha plena por el campeonato de Fórmula 1 no será tarea sencilla. Incluso hay expertos que no dan a Checo ninguna posibilidad, como es el caso del expiloto y actual comentarista de Sky Sports Martin Brundle. "Honestamente no creo que pueda hacerlo. No creo que esté al mismo nivel que Lewis (Hamilton) y Max (Verstappen). Nadie lo está en este momento”, dijo en diálogo con Motorsport.

Y explicó: “Ahora mismo, a lo largo de una temporada, sólo puedes apostar por Max y Lewis hasta que alguien demuestre que tiene material para el campeonato del mundo. Si miras el recuento de puntos de Sergio frente a Max, eso te dice la historia, ¿no? Estos chicos son un paso adelante”.

Checo Pérez le apuesta al campeonato de Fórmula 1

Días atrás, envalentonado por su gran final en 2021, Sergio Checo Pérez dijo estar listo para pelear por el campeonato mundial de pilotos de la nueva temporada con fenómenos como Max Verstappen y Lewis Hamilton. "Sin duda lo intentaré. Espero que esta temporada podamos tener un buen año y podamos ir para adelante y poder pelear por este campeonato", le había dicho a Informador.