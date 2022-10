En un Gran Premio de Japón cargado de incertidumbre, polémica y confusión, Max Verstappen obtuvo una contundente victoria que le alcanzó para consagrarse bicampeón de la Fórmula 1. El neerlandés le había ganado el año pasado una batalla de película a Lewis Hamilton, pero en esta ocasión, directamente no tuvo rival.

La carrera de Suzuka trajo mucha repercusión, ya que tras una largada marcada por la lucha entre Verstappen y Leclerc, como así también por dos abandonos en la primera vuelta. Sin embaro, el espectáculo se detuvo y demoró horas en reanudarse para acabar definiéndose en apenas 45 minutos que bastaron al neerlandés para quedarse con una clara victoria.

Verstappen resistió en la largada ante Charles Leclerc y tras el relanzamiento de la carrera, no hizo más que estirar la ventaja sobre el monegasco. No obstante, el título no hubiera sido posible en Suzuka sin la ayuda de Checo Pérez, que realizó un gran trabajo recortando la distancia con Leclerc.

El monegasco, que tuvo problemas para mantener el ritmo, se vio superado por la situación y en la última vuelta recortó la pista para evitar el sobrepaso de Checo Pérez. Por tal motivo, obtuvo una sanción de cinco segundos que lo dejó en tercer lugar. De esta manera, Verstappen alcanzó la ventaja necesaria en el Campeonato de Pilotos para proclamarse campeón allí mismo.

Clave en 2021

El año pasado, Checo también fue crucial para la consagración de Verstappen. El mexicano quedó primero en la última carrera del año, y logró mantener detrás a Lewis Hamilton. Esto hizo que Verstappen lograra recortar la diferencia con el británico, además de que este exigió los neumáticos en sus intentos por superarlo.