Red Bull ha tenido un dominante inicio en el Campeonato Mundial de 2023. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Checo Pérez obtuvo su segunda victoria en lo que va del año, igualando así los triunfos de su compañero, Max Verstappen, quien de todas formas todavía encabeza el certamen.

En el circuito de Bakú, Verstappen lideraba hasta que ingresó a boxes justo antes de que ingresara el coche de seguridad. Aunque en un principio habló de mala suerte, luego el neerlandés mostró su enojo por el error estratégico de Red Bull: “Mirando en retrospectiva, creo que hay algo que revisar. Se podía haber visto que el coche de Nyck tenía una rueda mal y no podría salir de allí y volver hacia el box. Quiero revisarlo, porque eso perjudicó mi carrera”, advirtió.

"Pensé que tal vez sólo estaba bloqueado y que saldría de allí. Desde el ‘cockpit’ era difícil adivinar más. El equipo seguro que tenía más visión sobre el tema, así que quiero revisarlo para saber si se hubiera podido hacer algo diferente”, dijo Max Verstappen. Tras el ingreso del coche de seguridad, Checo Pérez también ingreso a boxes y pudo marcar el ritmo de la carrera.

Verstappen intentó de todas formas mostrarse comprensivo con la situación: "Algunas veces hay que saber conformarse. Son días como estos los que te enseñan a conocer mejor el coche y lo aprendido servirá para el futuro", manifestó el bicampeón mundial.

La explicación de Red Bull

Por su parte, Christian Horner explicó cómo fue que tomaron la decisión de hacer ingresar a Verstappen, pues no esperaban que el accidente de De Vryes motivara el Safety Car: "En ese momento, tomamos la decisión de parar a Max porque ya estaba sufriendo con los neumáticos traseros y Sergio estaba justo detrás de él. Desde el punto de vista estratégico, era el mejor momento para hacer la parada. Desde nuestra perspectiva, las cuatro ruedas estaban en el coche y él no había golpeado las protecciones. El motor seguía en marcha y pensamos que podría ser capaz de echar marcha atrás y seguir. No esperábamos que todo iba a acabar en un coche de seguridar", reflexionó.