La definición del campeonato mundial de la Fórmula 1 fue sin dudas una de las más históricas y apasionantes. Cuando todo parecía definirse sin mayores complicaciones, una serie de sucesos se combinaron para que Max Verstappen desarrolle una remontada épica y se quede con el título del mundo de pilotos, rompiendo con la hegemonía de su rival de turno.

Esto sin dudas también significó un golpe durísimo para Lewis Hamilton, que en palabas de su director de equipo, Toto Wolff, "perdió la fe" porque "se lo quitaron todo". En medio del silencio tras la derrota y las especulaciones por un posible retiro, el piloto británico sorprendió a los internautas y aficionados al dejar de seguir a todos los usuarios a través de Instagram, situación que se mantuvo hasta hoy.

Sin embargo, el de Mercedes nunca explicó los motivos de la decisión que tomó en sus redes sociales, llamativo por lo activo que solía ser a través de los posteos y stories. Mientras algunos llegaron a afirmar que se trataba de una consecuencia del 'estado devastador' que protagoniza Lewis, su hermano menor, Nicolas, cree que esto se debió a otra razón.

"Me parece que sólo está teniendo un pequeño descanso de las redes sociales, lo que me parece bien y no lo culpo. A veces, las redes pueden ser un lugar muy tóxico. Puedo asegurar que él está bien", comentó el hermano de Hamilton en un vivo a través de Twitch.

Bernie Ecclestone cree que Hamilton se retira

Días atrás, Bernie Ecclestone, ex presidente de la Fórmula 1, afirmó creer que Lewis Hamilton no correrá en la temporada 2022, a pesar de haber extendido su vínculo con Mercedes AMG Petronas. "Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo", reveló en diálogo con el diario suizo Blick.