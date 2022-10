En la jornada de este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, en donde por supuesto ganó Max Verstappen. A pesar de que ya se consagró campeón mundial de la Formula 1 en esta temporada, el neerlandés sigue sin tenerle piedad a sus rivales y sumó una nueva victoria. Sergio Pérez, su compañero, cruzó la meta en cuarto lugar y juntos celebraron el título de constructores.

Con tres fechas de antelación, Red Bull Racing volvió a hacerse con esta distinción y por fin cortó con la hegemonía de Mercedes-AMG Petronas. Sin embargo, no todo fue color de rosas ya que Checo finalizó por detrás de Charles Leclerc y volvió a caer al tercer puesto en la tabla de pilotos. Esto es lo que analizaron los principales portales internacionales de F1 sobre el modesto rendimiento del mexicano.

Planet F1 le dio una valoración de 7.5. "El contacto temprano con Valtteri Bottas dejó a Pérez sin un endplate del alerón delantero, pero no es que lo hayas notado dado su impresionante ritmo. Rápidamente subió al cuarto desde el noveno, en última instancia, se habrá sentido decepcionado por no haber terminado en el podio, pero ¿podrá llegar su gran oportunidad para una tercera victoria de la temporada en su carrera de casa el próximo fin de semana?", señaló.

The Race le dio un 7.0 de valoración. "Una penalización de cinco lugares en la parrilla por un cambio de motor dejó a Pérez con trabajo por hacer, pero no le tomó mucho tiempo superar a los mediocampistas líderes, aunque después de sobrevivir al contacto con Bottas en la primera vuelta. Habiendo escapado de una bandera negra y naranja cuando su endplate ondeando salió volando (el daño le costó el ritmo durante la carrera ya que el alerón nunca se cambió), llegó al tercer lugar después de pasar a Russell, pero no pudo mantener a Leclerc atrás. Atrapó a Leclerc nuevamente en la última etapa, pero se quedó sin tiempo para pasarlo. Veredicto: hizo un trabajo de apoyo sólido para Verstappen, pero tenía la maquinaria para estar en el podio", explicó el portal.

Crash le dio un 7.0 de valoración. "Al igual que Leclerc, Pérez comenzó la carrera más bajo de lo que se clasificó debido a una penalización en el motor. Fue una carrera de altibajos para el mexicano, mostrando buena velocidad con los medios, pero luchó con el neumático duro ya que tuvo que defenderse de George Russell. Luego mostró un gran ritmo al final de la carrera, pero ya era demasiado tarde para desafiar a Leclerc", aportó.