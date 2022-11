Lamentablemente, Sergio Pérez no pudo cumplir su gran objetivo de ser Subcampeón Mundial de la Formula 1 en esta temporada 2022. A pesar de tener el mejor año de su carrera en cuanto a resultados, se le terminó escapando el segundo puesto en la tabla de pilotos en las últimas dos fechas. En ambas sufrió la degradación de sus neumáticos y en Brasil, como ya sabemos, a su propio compañero...

Luego del Gran Premio de Abu Dabi en el Circuito Yas Marina, Checo enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y se mostró muy feliz de lo conseguido si bien se tuvo que conformar con el tercer lugar. Aún así, a la hora de explicar por qué no pudo rebasar a Charles Leclerc, decidió atacar a Pierre Gasly, piloto francés de AlphaTauri.

"Ciertamente perdí un poco, probablemente un segundo o más, estaba claro que había banderas azules, pero él (Gasly) estaba en una pelea y es realmente difícil ceder la posición. Creo que él estaba pensando en ir a por la maniobra pero yo acabé estando ahí y pensé que dejó la puerta abierta así que fui por ella, por suerte pude frenar en el último momento porque si no habría habido contacto", apuntó con contundencia el mexicano.

Claro, Gasly iba peleando con Albon por el decimotercer puesto y no le cedió terreno a Pérez, lo que generó que pierda importantes décimas de segundos. A pesar de esta situación, el fanático del América no es rencoroso: "Creo que en condiciones normales eso sería sin duda una penalización para Pierre, pero es la última carrera y estoy contento de irme a casa, no discuto nada, y así es como va a veces".

Sergio Pérez habló de la estrategia de Red Bull

"Creo que es como funciona este deporte, a veces se gana y a veces se pierde, hoy creo que Ferrari y Charles (Leclerc) hicieron una carrera fantástica, tuvieron una gran gestión de los neumáticos y fueron más fuertes que nosotros. Especialmente en ese primer stint, morí hacia el final, y eso complicó nuestra estrategia. En el segundo stint, cuando estaba detrás de Max, Max iba a una parada y yo a dos, y al final no pude maximizar el stint y no pude empujar tanto como deberíamos en ese segundo stint", explicó Checo.