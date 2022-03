En el día de hoy comenzaron las prácticas en el circuito de Jeddah, Arabia Saudita, para empezar a llevar adelante la segunda carrera de la temporada. Sin embargo, las explosiones cerca de la pista no llevaron a la Fórmula 1 a cancelar la carrera, pero los pilotos dudan en correr y se reunieron por más más de dos horas ya que no confían en que esté garantizada la seguridad para la competencia. A pesar de esto, se confirmó que habrá carrera.

Momento de mucho escepticismo se vive en la F1 debido a que en la segunda jornada podría verse suspendida en su totalidad luego de que la petrolera Aramco haya sido atacada en el día de hoy. Del mismo se hicieron responsable Hutíes, grupo insurgente musulmán, quienes atacaron a esa zona con misiles, según lo informado por diferentes medios.

A pesar de esto, tras casi dos horas de reunión entre los directores de equipos y carrera, la Fórmula 1 confirmó que se corre igual como está planeado, según lo informado por ESPN. Su decisión se basa en que el Gobierno de Arabia Saudita garantizó la seguridad y que no va habrá ningún ataque similar en donde se realiza la competencia. "La carrera sigue adelante y estamos totalmente tranquilos. Los equipos han votado a favor de forma unánime, al igual que los pilotos", expresó Domenicali, tras reunirse con los equipos y corredores, según lo informado por Marca Claro.

A pesar de esto, los pilotos se mantuvieron en el mismo lugar, siendo cerca de las 2 AM en arabia Saudita, discutiendo con Ross Brawn y Dominicali. Según lo informado por varios medios, no ven que estén dadas las condiciones para correr y por el momento hay más dudas que certezas sobre si llevará el Gran Premio. De todas maneras, tras el regreso de los directores de las escuderías a la reunión, Christian Horner y Zack Browne confirmaron que habrá Gran Premio. Por su parte, los corredores no han dicho nada al respecto.

En el medio de esta situación, Marko, asesor de Red Bull Racing, tuvo desafortunadas palabras con el piloto mexicano al comparar que no debería tener miedo con lo que sucede en Arabia Saudita cuando, según el expiloto, sucede lo mismo en México. “Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro”, expresó en el canal oficial de la F1.