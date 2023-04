Al comentarista no le había gustado la actitud del piloto de Red Bull, pero luego entendió que su reacción fue equivocada.

Como si no tuviera demasiado con las exigencias de Red Bull, el favoritismo hacia Max Verstappen y las reiteradas críticas de la prensa internacional, Checo Pérez también tiene, por momentos, opiniones en contra por parte de sus propios compatriotas.

En los últimos días, fue el caso de Miguel González, comentarista de ESPN, quien le recriminó por redes sociales a Checo Pérez el no haberse sacado una fotografía con su hijo. No obstante, el periodista optó por pedirle disculpas al piloto de Red Bull entendiendo que su postura no fue la correcta.

“Hoy me toca ofrecer una sincera disculpa a Sergio ‘Checo’ Pérez, insisto en que él está en todo su derecho. Mi reacción fue equivocada. Disculpa sincera", escribió Miguel González en su cuenta de Twitter. Anteriormente, la primera publicación había generado mucho debate, con usuarios que lo apoyaron y otros que defendieron al piloto mexicano.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?

Luego del Gran Premio de Australia, donde Checo Pérez remontó para terminar en el quinto lugar, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 recién retomará su actividad el próximo 30 de abril, en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.