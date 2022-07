El racismo no conoce de sectores, y por ello el deporte no se salva de estas prácticas sin sentido de discriminación, una situación desgraciadamente habitual para el multicampeón de la Formula Uno, Lewis Hamilton, quien, a pesar de sus múltiples muestras de talento, no cesan las agresiones en su contra por su origen y color de piel, como la reciente provocada por Nelson Piquet, quien en una entrevista realizada hace casi un año, denominó al volante británico como “el negrito”.

Y es que Piquet durante una entrevista que concedió para la página Motorsports.com, en octubre de 2021, recordó el incidente que tuvieron Hamilton, de la escudería Mercedes, y Max Verstappen, de Red Bull, en julio del mismo año en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, la cual fue revivida después de que se le viera paseando con el Presidente de Brasil, Bolsonaro.

“El negrito Lewis Hamilton metió el auto y lo dejó porque no tenía cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que sólo el otro, Verstappen se jodió”, declaró Piquet en aquel momento. Ante este comentario poco acertado por parte del histórico piloto, ha desatado una ola de diversos comentarios por parte de diferentes personajes de la máxima categoría del automovilismo, como es el caso de Sebastian Vettel.

En el marco del Gran Premio de Silverstone, el alemán salió en defensa de su colega ante estos adjetivos: "Esto va más allá de los últimos días si somos muy honestos. Probablemente es por lo que Hamilton, y su familia, ha pasado toda su vida. La gente respondió y expresó su apoyo a Lewis en este asunto. No creo que deba haber lugar para este tipo de comentarios. Desafortunadamente, todavía tenemos muchos... Creo que hemos llegado mucho más lejos que hace muchos años, pero no ayuda cuando todavía hay estas cosas. No es bueno que haya gente por ahí diciendo cosas inapropiadas o usando un lenguaje inapropiado y soltando cosas incorrectas".

Vettel trató de ser más que enfático en que esta situación se tiene que radicar cuanto antes pues es algo que continúa en la agenda del mundo pese a los esfuerzos para erradicarlo: "Es muy importante seguir hablando de esto porque es un problema que no se ha evaporado. No se irá no de la noche a la mañana, eso sería genial, pero no es así. En este sentido, la F1 tiene la responsabilidad de abordar estos problemas. Creo que es lo que estamos tratando de hacer".