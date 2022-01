La temporada 2021 de la Fórmula 1, la primera en la que compitió a bordo de un auto de la escudería Red Bull, resultó sumamente positiva para el piloto mexicano Sergio el Checo Pérez que subió a cinco podios (un triunfo y cuatro terceros lugares) terminó en el cuarto lugar de la clasificación.

"He tenido que empezar de cero y aprender nuevas técnicas para dar con la tecla del coche. Ha sido un gran desafío y me ha situado en otro nivel como piloto, en el que tengo que aprender otra forma diferente de ir al límite. El automóvil es increíble cuando está en la ventana correcta, pero es muy complicado dar con la tecla de los neumáticos", resumió Sergio el Checo Pérez sobre su primera temporada en Red Bull.

En entrevista para el portal Racing News 365, Sergio el Checo Pérez admitió que "ha sido un año muy complicado para mí" y comentó las diferencias que notó en su primer año con su actual escudería: "Hay equipos en la Fórmula 1 que son más parecidos a otros en términos de pilotaje y puesta a punto, pero cuando llegué a Red Bull todo era diferente".

Otro año del Checo Pérez con Red Bull

Para el piloto tapatío, competir en la Fórmula 1 a bordo del auto de una escudería con mayor potencial incrementa exponencialmente las obligaciones y responsabilidades: "Cuando llegas a un equipo que está luchando por el título, ves todos los errores al estar en una escudería que está más bajo el radar, pero todo es parte del proceso. Hoy, tengo ganas de otro año más con Red Bull, para el que ya estaré totalmente adaptado".

Ya con 11 temporadas de experiencia en al Fórmula 1, Sergio Pérez aseguró que en la 2021 "no estuve preocupado en ningún momento. A estas alturas de mi carrera es complicado ponerse nervioso a la hora de conseguir un asiento. He encajado muy bien con la familia de Red Bull y pronto me dijeron que no estaban pensando en alguien más; ellos confiaban en mí".