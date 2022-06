Sergio Pérez fue sin dudas la estrella del Gran Premio de Mónaco, donde aprovechó los errores de Ferrari para hacerse con su tercer triunfo en la Fórmula 1, el cual le permitió afirmarse en el tercer lugar de la tabla de pilotos, y a Red Bull afianzarse en la cima de la clasificación de constructores. La próxima parada: el Gran Premio de Azerbaiyán.

Con su victoria en Montecarlo, el piloto mexicano quedó posicionado a solo 15 puntos de Max Verstappen, quien ahora no solo tiene a Charles Leclerc soplándole la nuca, sino también a su compañero de equipo, que podría provocar la pérdida del liderato. Y si bien ambos pilotos declararon que no habría problemas entre ellos en la competencia futura, en Milton Keynes está instalada la incertidumbre sobre qué pasará con Checo el domingo. Es que no solo tiene para "asustar" su reciente primer puesto...

Además de ganar en Mónaco y el alza en rendimiento que ha mostrado a lo largo de la pretemporada, vale destacar que su anterior triunfo en la categoría reina se dio el año pasado precisamente en el Circuito Callejero de Bakú, donde Checo dejó por detrás a Sebastian Vettel y Pierre Gasly. ¿La estrategia de la escudería austríaca buscará no enfadar el actual campeón del mundo?

Cabe recordar las recientes declaraciones del padre del neerlandés, Jos Verstappen, quien tras el Gran Premio de Mónaco lanzó munición gruesa hacia Red Bull, criticando los planes que no favorecieron a su hijo. Buscar la armonía interior y luchar contra rivales que tienen la sangre en el ojo como Leclerc, Hamilton, Sainz o Russell.

Horner advirtió a Pérez y Verstappen

Más allá de la pacífica imagen que dieron Checo Pérez y Max Verstappen tras el GP de Mónaco, queda la duda sobre qué pasaría si el tapatío se sube al combate por el título mundial. Días atrás, Christian Horner salió a advertirlos en diálogo con Bloomberg TV y recordó que no deben existir rivalidades, pues el equipo está por encima de todo.