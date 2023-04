"Sergio Pérez no está ni cerca de Verstappen": Exdirector de Williams destrozó y subestimó a Checo

Sergio Pérez ya está totalmente acostumbrado a ser criticado, subestimado y maltratado en el mundo de la Fórmula 1. Es poseedor de uno de los asientos más privilegiados y ansiados de la parrilla (el de Red Bull Racing) y está en una posición soñada por la gran mayoría de pilotos. Esto, evidentemente, le sigue trayendo "enemigos"...

En esta ocasión hablaremos de Peter Windsor, que se ha sumado a la lista de personalidades del automovilismo que se expresaron en contra de Checo. ¿Quién es? Se trata de alguien muy reconocido dentro de la F1: fue team manager y cabeza del departamento de relaciones públicas en Williams; además, también trabajó para Ferrari.

Actualmente es analista del deporte y, desde esa posición, tomó la decisión de atacar al conductor mexicano que actualmente se encuentra peleando el campeonato mundial 2023 mano a mano con Max Verstappen. A pesar de que está muy ilusionado con esta posibilidad, Windsor lo bajó de la contienda: aseguró que no le hará ni cosquillas al neerlandés.

"En ciertas áreas, Pérez es muy bueno, pero no está ni cerca del conjunto de habilidades que Max tiene para lidiar con todas las variables", confesó el exDirector de Williams, dejando en claro que SuperMax tiene vía libre para obtener su tricampeonato en la Fórmula 1 y seguir marcando una hegemonía.

Más adelante, completó: "(Checo) debió saber que iba a ser el segundo hombre detrás de Max Verstappen, si no, es el único en el planeta que no lo sabía. Ahora el mensaje debe ser claro para Pérez de que él no es Max Verstappen". Otro que deberá esconderse bajo tierra si Pérez da el golpe en el campeonato...