El piloto australiano, ganador de ocho carreras en la máxima competición, ya sabe que no continuará el año próximo en McLaren.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue testigo este domingo de una nueva demostración de Max Verstappen, quien se quedó con la victoria ante su público, en el Gran Premio de Países Bajos. El neerlandés se encamina hacia el bicampeonato, mientras algunas escuderías y pilotos ya comienzan a pensar en lo que será la competencia del próximo año.

Uno de los pilotos que se encuentra a la espera para resolver su futuro, es Daniel Ricciardo. El australiano ya fue notificado por McLaren de que no continuará el año próximo, ya que su asiento será ocupado por Oscar Piastri. En la previa al Gran Premio de Países Bajos, Ricciardo fue captado por un micrófono en conversación con el piloto mexicano, Checo Pérez.

"Me tomaré un año sabático y volveré en 2024", le dijo Daniel Ricciardo a Checo Pérez, con cierto dejo de resignación por la situación en la que se encuentra. Aunque hay algunas escuderías que aún no resolvieron quienes ocuparán sus asientos, el panorama no resulta alentador para Ricciardo luego de un paso por McLaren en el que quedó a deber.

De todas las formas, las chances de tener un lugar en la parrilla aún existen para el australiano. Además del interés de Haas, Williams también tiene un asiento sin confirmar, aunque la competitividad de ambas quizás no seduzcan demasiado a Ricciardo, ganador de ocho Grandes Premios en la Fórmula 1. Otro de los rumores, lo ubica como piloto reserva en Mercedes.

Alpine era su opción preferida

Tras sus dos temporadas en McLaren, Ricciardo podía tener chances de regresar a Alpine, donde Fernando Alonso no continuará por su paso a Aston Martin. Sin embargo, todo hace indicar que ese asiento finalmente será ocupado por Pierre Gasly.