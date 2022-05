Ya pasaron Baréin, Arabia Saudita, Australia, Emilia-Romaña, Miami y España. El campeonato mundial de la Formula 1 comienza a tomar forma y ahora nos tocará disfrutar de uno de los Grandes Premios más esperados del calendario: Monaco. Es uno de los circuitos preferidos de los pilotos, por lo que absolutamente todos tienen altas expectativas. Y ni hablar de Sergio Pérez, que llega en un nivel altísimo.

Checo se encuentra tercero en la tabla de pilotos, solo por detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc, por lo que tiene la clara ilusión de aspirar al título. "Mónaco es uno de los fines de semana más especiales de la temporada, especialmente la Q3 del sábado. La clasificación puede llegar a ser muy intensa allí porque sabes que el 99% de tu resultado está hecho el sábado", señaló en la previa. Sin embargo, aunque esté a gusto conduciendo allí, no se olvida de lo ocurrido en el año 2011.

"Me encanta la pista de allí, es simplemente genial, no puedes cometer un error en Monaco porque si lo haces, normalmente es muy costoso. Tuve un gran accidente en mi primer intento en la Q3 en Mónaco, cuando perdí el coche al salir del túnel, fue probablemente mi peor momento en la Fórmula 1, pero aún así me encanta ese lugar y conducir en esa pista", admitió el mexicano apenado.

En aquel entonces, Pérez debutaba en el Gran Premio de Monaco con el monoplaza de Sauber y las cosas no salieron como estaban planeadas. Chocó en la etapa de clasificación y tuvo grandes consecuencias: no pudo participar en la carrera del domingo y también se tuvo que ausentar en el Gran Premio de Canadá (fue sustituido por Pedro de la Rosa).

"La última vez en Monaco siempre es irrelevante porque cada fin de semana allí es único, creo que el ambiente y la historia de allí también se suman a eso. Ahora mismo tenemos un impulso increíble como equipo y seguimos presionando. Estoy ansioso por ver cómo se comporta el coche en la pista de Monaco, lo daré todo", sentenció Checo, quien está muy ilusionado por dar un buen papel.