Gracias a la influencia de su padre, Max Verstappen ha entrado en el mundo del automovilismo prácticamente desde que era un bebé. Tal es así que, gracias a su enorme talento, se ha convertido en el piloto más joven en competir en la Formula 1 en toda la historia: hizo su debut con 17 años y 166 días en el Gran Premio de Australia de 2015 para la Scuderia Toro Rosso. Hoy, a sus 24 años, ya es campeón mundial y pudo cortar con la hegemonía de Lewis Hamilton.

Estamos ante un chico especial y que sin dudas marcará una era en el deporte. En Red Bull Racing encontró su segunda casa y tan conformes ha dejado a sus jefes que le han ofrecido un contrato multimillonario hasta el 2028, por lo que se ha asegurado correr para uno de los equipos más competitivos del momento por un largo tiempo. Sin embargo, el neerlandés le ha dado una pésima noticia a la escudería, sus fanáticos y a la F1 en general.

En diálogo con De Telegraaf, diario popular de su país, SuperMax lanzó un duro aviso que sorprendió a propios y extraños: este podría ser su último contrato en la Formula 1. Si bien todavía faltan más de 6 años para que finalice su vínculo con los austríacos, el corredor ya piensa en la posibilidad de dejar de competir de cara al 2029. Si esto sucede, abandonará el torneo de automovilismo más importante del mundo a sus 30 años (Hamilton tiene 37, por ejemplo).

"(Cuando termine el contrato) Tal vez me retire. En ese momento, habré pilotado en Formula 1 durante un tiempo. Depende un poco de si el coche es bueno y sigo compitiendo por victorias. No soporto tener que pilotar en la parte de atrás. Entonces preferiré pilotar en una categoría diferente. Pero por el momento realmente no me gustaría correr para ningún otro equipo. Entonces, si te sientes bien en algún lugar y funciona, ¿por qué cambiar?", explicó Max Verstappen.

Con esto, le dejó en muy en claro algo a Red Bull: quiere contar con un monoplaza competitivo en cada una de las temporadas para poder luchar por el título y seguir sumando estrellas. De lo contrario, es capaz de retirarse de la Formula 1 y buscar competir en otras categorías como lo son las carreras de resistencia (24 Horas de Le Mans, Daytona o Spa y 12 Horas de Sebring, sus favoritas).