Aunque apenas van dos carreras disputadas, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de 2023 parece estar decantado en favor de Red Bull. Si en la primera Max Verstappen lideró y Checo Pérez lo escoltó, en Arabia Saudita se dio a la inversa, pero es un hecho que al día de hoy, los dos compañeros tienen el mejor auto de la parrilla.

Después de ciertos cortocircuitos entre ambos pilotos, Checo Pérez obtuvo un sólido triunfo ante un Verstappen que remontó desde el 15° lugar. El neerlandés, además, se quedó con el punto extra por vuelta rápido cuando parecía que esa unidad era para el piloto mexicano, que se sorprendió pr perder ese bonus.

Christian Horner, jefe del equipo, explicó cómo vivieron dicha situación: "Llegamos a la conclusión de que era la última vuelta. Si él (Verstappen) va a ir, él va a ir. Creo que él mismo ya había llegado a esa conclusión. Y ambos pilotos tenían la información de que Checo tenía la vuelta más rápida en ese momento, preguntó cuál era. Así que era obvio por qué estaba preguntando", dijo sobre la actitud del piloto neerlandés.

Asimismo, Horner opinó que el propio Checo Pérez podía deducir que su compañero intentaría hacer el récord de vuelta: "Checo sabía que Max iba a intentarlo. Y Checo levantó después de las dos primeras curvas. Ya estaba una décima y media por arriba, y entonces se le vio abandonar", señaló. Lo que no queda claro, entonces, es si se le dio a Verstappen la orden para que mantuviera el ritmo o prefirieron dejarlos luchar.

A Checo no le gustó nada

"Pregunté a dos vueltas del final, donde me decían que mantuviera un cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta más rápida y que mantuviera el ritmo, un ritmo determinado. Así que pensé que la comunicación era la misma para Max o algo así. Tenemos que revisar porque me dieron sin duda la información diferente y yo no podía empujar allí", expresó Checo Pérez al término de la carrera, tras enterarse que había perdido ese punto en manos de su compañero.