Alfa Romeo no era la única opción: Valtteri Bottas recibió otra oferta tras su salida de Mercedes

Tras cinco años en Mercedes, Valtteri Bottas no pudo cumplir con su objetivo de conquistar un campeonato de la Fórmula 1 y quedó bajo la sombra de Lewis Hamilton, que recién vio interrumpido su reinado el año pasado con la consagración de Max Verstappen. Para ese entonces, el finés ya sabía que no iba a continuar en Brackley, ya que a mitad de temporada se anunció su forzada salida.

La escudería alemana había decidido impulsar la carrera de George Russell, que había pasado tres años en Williams y era piloto de pruebas con el W12 e incluso suplantó al británico cuando dio positivo de Coronavirus (COVID-19) en 2020. Tras tal suceso, el corredor finlandés no dejó pasar la oportunidad de mantenerse en el Gran Circo y aceptó la oferta del primer llamado que recibió.

Y es que con la salida de Antonio Giovinazzi y el retiro del ex campeón del mundo Kimi Räikkönen, Alfa Romeo necesitaba formar una nueva dupla rápidamente para este año. A su vez, se requería de un hombre con experiencia que sea capaz de liderar al equipo dentro de la pista y ahí es donde ingresó el dos veces subcampeón.

Pero en una reciente serie de declaraciones en su podcast, Valtteri Bottas reveló que tuvo otro llamado luego de cerrar su trato con la escudería suiza. Si bien no dio nombres, contó que le podían ofrecer la mitad de la paga que ganará en Alfa Romeo, pero no hubo vuelta atrás. “Dije: '¡Llegas un poco tarde!' Todavía estoy contento con la decisión que he tomado”, afirmó el piloto que usará por primera vez un motor de Ferrari este año.

Fecha de presentación para el monoplaza

Acompañado por el chino Guanyu Zhou, Valtteri Bottas está a días de dar a conocer su nuevo C42 tras subirse al C41 para las pruebas de postemporada en diciembre. Hasta ahora, solo Haas ha exhibido su nuevo chasis y se sabe que Alfa Romeo lo hará recién el 27 de febrero luego de las primeras pruebas de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña.