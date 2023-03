El próximo domingo vuelve la Fómrula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita y se espera que vuelva a ser dominado por Red Bull. Por otra parte, de cara a lo que se vivirá en las próximas horas, Max Verstappen retrasa su llegada al circuito de Yeda por este importante motivo. ¿Ventaja para Checo Pérez?

En Bahrein, el equipo austría dominó de principio a fin la primera carrera del año, por lo que no tuvo problemas para quedarse con los primeros dos lugares del podio. Detrás de ellos apareció el veterano Fernando Alonso, quien sorprendió con la potencia de su Aston Martin.

Por otra parte, el próximo domingo se llevará adelante la primera carrera del año en la que se espera que alguien le pueda hacer frente al poder de Red Bull. Allí aparece en el horizonte Carlos Sainz con Ferreri quienes son más rápidos en las rectas y puede tener una menor degradación por el tipo de asfalto que hay Yeda.

Por otro lado, de cara a lo que se vivirá el próximo domingo, Max Verstappen encendió todas las alarmas debido a que llegará mañana directamente a las pruebas libres 1 por estar enfermo. “Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!”, tuiteó el bicampeón del mundo.

Cabe destacar que diferentes informes han indicado que Daniel Ricciardo, piloto de reserva de Red Bull, no ha viajado para estar en la pista si el neerlandés no puede estar para competir. A pesar de esto, todo indicaría que dirá presente el corredor de 25 años, pero habrá que ver si esto será o no una ventaja para Checo Pérez.