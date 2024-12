Sigue la guerra entre George Russell y Max Verstappen. El neerlandés fue muy duro con su colega británico tras ganar el Gran Premio de Qatar 2024 luego de la sanción de parrilla que le aplicaron en la clasificación y ahora el de Mercedes salió a dar su versión de los hechos en la previa de la última carrera de la temporada de la Fórmula 1.

Puntualmente, Max había manifestado sobre Russell: “Delante de la cámara es muy razonable, pero fuera de ella es una persona completamente diferente. No lo soporto, mejor que se vaya a la mierda. No quiero tener nada que ver con él y le he perdido el respeto”. Ahora, George salió a defenderse y también criticó a Verstappen.

¿Qué dijo George Russell de Max Verstappen?

Russell platicó con la prensa este jueves en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi y, al ser consultado por los ofensivos dichos de Verstappen contra su persona, contestó: “Max me amenazó. Dijo que iba a poner mi p*ta cabeza conta la pared. Cuestionar la integridad de alguien mientras se dicen comentarios como ese es muy irónico”. Y añadió: “La gente ha sido intimidada por Max durante años“.

George Russell y Max Verstappen se sacan chispas en el cierre de temporada (GETTY IMAGES)

En la misma línea, George apuntó contra las supuestas intenciones del neerlandés de quitar al jefe de equipo de Red Bull: “Están haciendo todo lo posible para sacar a (Christian) Horner de Red Bull”. Y justificó: “En la primera carrera en la que no fue competitivo, estuvo enfrentando a su equip. Sé con certeza, que a la semana siguiente una cuarta parte de los ingenieros del equipo enviaron su currículum a Mercedes, McLaren y Aston Martin”.

Toto Wolff cargó contra Christian Horner en medio del conflicto entre George Russell y Max Verstappen

Por si no era suficiente con el enfrentamiento entre los pilotos, ahora Toto Wolff -jefe de equipo de Mercedes- también apuntó contra Christian Horner. “Si el otro director del equipo llama histérico a George, ahí es donde él cruza la línea”, comenzó diciendo el austriaco.

Sin embargo, más adelante redobló la apuesta y fue más ofensivo con Christian: “¿Por qué se siente con derecho a hacer comentarios sobre mi conductor? ¿Cómo es posible? Pero, pensándolo bien, el pequeño terrier ladrador siempre tiene algo que decir“.