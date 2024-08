Lewis Hamilton es el piloto de la Fórmula 1 más importante en actividad. El británico comparte el récord de más títulos ganados con Michael Schumacher -ambos con siete- y posee algunas marcas como la de mayor cantidad de victorias (105) o más temporadas con al menos un triunfo (16). No obstante, ahora el británico se llevará toda su grandeza a Ferrari.

Meses atrás, se dio a conocer la noticia de que el oriundo de Stevenage abandonará Mercedes para defender los colores de Ferrari a partir de 2025, un anuncio que revolucionó al mundo de la F1 y del deporte en general. El acuerdo es total y los de Maranello convertirán a Hamilton en el piloto con el mejor salario de la parrilla.

¿Cuál será el salario de Lewis Hamilton en Ferrari?

El diario inglés The Telegraph dio a conocer que Hamilton percibirá un sueldo de 60 millones de dólares al año, una cifra que alcanzaría los 100 millones contando los bonus, derechos de imagen y patrocinadores. De esta manera, Lewis ocuparía el primer puesto entre los pilotos con mejor salario de la Fórmula 1 por encima de Max Verstappen (Red Bull), quien cobra casi 56 millones de dólares anuales según el portal especializado Motorsport.

Lewis Hamilton ganaría más que Max Verstappen (IMAGO)

¿Por qué Lewis Hamilton tomó la decisión de abandonar Mercedes para ir a Ferrari?

El propio Hamilton explicó en Shakir en el mes de febrero: “Fue la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida tras 26 años que me han apoyado en Mercedes y el viaje absolutamente increíble juntos. Hemos hecho historia y es algo de lo que me enorgullezco mucho. Pero creo que, en última instancia, estoy escribiendo mi historia y sentí que era hora de comenzar un nuevo capítulo“.