Tener éxito en un deporte a nivel profesional es un logro que no está al alcance de todos. Ahora bien, si se trata de conseguir buenos resultados en dos disciplinas distintas, estamos hablando de un selecto grupo al cual incluso leyendas como Michael Jordan no consiguieron entrar. No obstante, hoy hablaremos de uno que sí pudo: Alex Zanardi.

Oriundo de Bolonia, Italia, comenzó su incursión en el deporte de la mano del automovilismo. Como adolescente, consiguió sus primeros títulos en karting y para 1988 ya empezaba a destacar en la Fórmula 3. Finalmente, Zanardi dio el salto y tuvo su estreno en la Fórmula 1 en 1991, donde permaneció hasta 1995 pasando por Jordan, Minardi y Lotus; para luego retornar con Williams en 1999.

En el medio, el piloto italiano se consagró campeón de CART World Series 1997 y 1998 con el equipo Ganassi. Sin embargo, años más tarde, compitiendo en esta categoría, sufriría un accidente que le cambiaría la vida por completo.

El accidente en el que Alex Zanardi perdió las dos piernas

El 15 de septiembre de 2001, Zanardi participó de la carrera de CART denominada ‘The American Memorial’ en el EuroSpeedway Lausitz. Alex se encontraba liderando, cuando a falta de 13 vueltas realizó una mala maniobra al salir de los pits y perdió el control de su coche. Fue en ese preciso momento cuando Alex Tagliani lo embistió a gran velocidad, un impacto que no solo partió el auto a la mitad, sino que le provocó al italiano la amputación de sus dos piernas por encima de la rodilla.

Cambio de deporte y cuatro medallas olímpicas para Alex Zanardi

El nacido en Bolonia afrontó una larga rehabilitación y en 2003 volvió a las pistas para competir en el Campeonato Mundial de Turismos hasta 2009 gracias a una adaptación que le permitía tener acelerador y frenos en el volante. No obstante, más adelante, cambió el motor por el ciclismo de mano y obtuvo cuatro medallas para Italia en los Juegos Paralímpicos. Las dos primeras fueron doradas en Londres 2012, mientras que en Río 2016 consiguió otra de oro y una de plata.

Alex Zanardi actualmente tiene 57 años (IMAGO)

El otro accidente que casi le cuesta la vida a Alex Zanardi

En junio de 2020, el expiloto de la Fórmula 1 se encontraba participando de una exhibición a beneficio a bordo de su bicileta de mano, cuando perdió el control e impactó su cabeza contra un camión que circulaba por el carril contrario en la carretera. Rápidamente, lo trasladaron de urgencia en un helicóptero y fue sometido a una neurocirugía. Desde allí comenzó una compleja etapa de recuperación y no fue hasta diciembre de 2021 que los médicos le dieron el alta para retornar a su hogar.