Sergio no consiguió destacar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y crecen las opiniones negativas sobre su termporada con Red Bull.

Sergio Pérez afrontará el Gran Premio de Brasil 2024 en medio de los rumores que apuntan que no seguirá en Red Bull Racing. El tapatío tuvo una performance para el olvido durante todo el fin de semana pasado en México y ahora intentará cambiar la cara en Interlagos para apaciguar las informaciones alrededor de su futuro en la Fórmula 1.

El propio Checo se encargó de confirmar que lo verán no solo en Las Vegas, sino también la temporada que viene en Red Bull. Sin embargo, Helmut Marko -asesor de la escudería austriaca- adelantó que evaluarán la situación de Pérez luego de la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi. La continuidad del oriundo de Guadalajara en el equipo no parece estar garantizada y algunos expilotos ya comenzaron a opinar sobre el delicado panorama. Juan Pablo Montoya fue uno de ellos y no tuvo piedad.

Juan Pablo Montoya pide el retiro de Checo Pérez de la Fórmula 1

“Si yo fuera Red Bull, estaría presionándolo para que se retire de la Fórmula 1”, expresó Juan Pablo Montoya en declaraciones para ‘Instant Casino’. En la misma línea, el colombiano completó: “Honestamente, pensé que Checo iba a tener una carrera increíble en México. Antes de la carrera, estaba hablando con alguien en la parrilla y le dije: ‘Apuesto que Checo terminará al menos en octavo hoy’. Realmente pensé que tenía el ritmo para lograrlo, pero cometió un error tan simple”.

Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de la F1

Cabe recordar que Sergio recibió una penalización tras la largada del GP de México por haber colocado su coche fuera de la zona delimitada de la parrilla. Sobre esto, Montoya criticó: “Estaba demasiado adelantado en la casilla de salida. Ni siquiera estuvo cerca. Estaba medio auto fuera de ella. Esto solo muestra cuánta presión tiene encima”.

¿Hace cuánto Checo Pérez no consigue un podio en la Fórmula 1?

La última vez que Sergio Pérez se subió a un podio de la F1 fue el domingo 21 de abril de 2024. En esa oportunidad, Checo finalizó tercero en la carrera del Gran Premio de China y compartió la premiación con Max Verstappen y Lando Norris. En el GP de Azerbaiyán estuvo cerca, pero un choque con Carlos Sainz sobre el final le quitó la posibilidad.

