En medio de una temporada llena de altibajos, Sergio ‘Checo’ Pérez ha encontrado un respaldo sólido en Red Bull. Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, ha confirmado que el piloto mexicano no puede ser enviado a AlphaTauri, el segundo equipo de la organización.

Marko confesó que el contrato de Pérez es diferente al de otros pilotos en el equipo. “Pérez no tiene el mismo contrato que otros pilotos en el equipo. Hay cláusulas que no permiten ciertos movimientos. Bajar al segundo equipo no se puede”, afirmó el asesor de Red Bull.

El talento de Checo Pérez en Red Bull

A pesar de la sombra que Max Verstappen, su coequipero, ha proyectado sobre él, Marko no dudó en elogiar el trabajo que ha hecho Pérez en Red Bull. El expiloto destacó el talento y la velocidad del mexicano, elementos que han sido cruciales para su desempeño en la escudería, y en la Fórmula 1.

“Max es un piloto excepcional. Puedes ver su capacidad en el coche. Hace poco, ¡incluso se dio cuenta por la radio de que mi móvil estaba sonando! Así que este tipo (Pérez) tiene tanto talento, velocidad y a través de estos éxitos que está flotando en el séptimo cielo y nadie se vería bien a su lado”, expresó Marko.

La presión y la política en el equipo

Marko también hizo referencia a la presión y la política dentro del equipo, algo que Red Bull quiere evitar. Según él, los únicos pilotos que se acercan a Verstappen son los veteranos Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

“Irónicamente, son los dos ‘viejos’, Hamilton y Alonso, los que están más cerca de él. Pero no queremos esta presión y lucha política en el equipo”, finalizó Marko.

El futuro de Checo Pérez

Con estas declaraciones, queda claro que el futuro de Checo Pérez está asegurado en Red Bull, al menos por el momento. A pesar de los desafíos y la competencia feroz, el piloto mexicano ha demostrado su valía y ha ganado el respaldo de figuras clave en la escudería.