La Fórmula 1 ha visto pasar históricos pilotos desde su primer Campeonato del Mundo en 1950. Sin embargo, los dedos de una mano alcanzan para enumerar a aquellos considerados entre los mejores de la historia, con el valor agregado de que algunos de los que integran esa privilegiada lista todavía se encuentran en actividad.

Si vemos la parrilla de la temporada 2024, el primer señalado como el ‘GOAT’ es Lewis Hamilton. El de Stevenage comparte el récord de más títulos de la F1 junto a Michael Schumacher, ambos con siete, y recientemente tomó la decisión de abandonar Mercedes para intentar conseguir su octavo Mundial de la mano de Ferrari.

En la misma línea, Max Verstappen es otro de los pilotos en actividad que ya se sienta en la mesa de los más grandes de todos los tiempos, tanto así que el propio Bernie Ecclestone -expresidente de la F1- lo puso por encima de Hamilton y Schumacher. Ahora bien, el propio Lewis ya dictó sentencia en 2023.

Lewis Hamilton eligió al mejor piloto de la historia de la Fórmula 1

En enero del año pasado, Lewis Hamilton pasó por el podcast de Jimmy Kimmelno y no dudó en elegirse a sí mismo cuando le consultaron por el mejor piloto de la historia. “Nunca habido un piloto como yo”, dijo el británico.

Lewis Hamilton celebra uno de sus campeonatos en la F1 (IMAGO)

“Sé lo que soy. Sé lo bueno que soy. Pero no me gusta hablar de eso. Me encanta hablar en la pista. Eso es lo que mi padre siempre decía cuando yo era un niño. Incluso hoy, no siento que tenga que decirlo, pero tengo que dejar que hable dentro y fuera de la pista”, completó el siete veces campeón de la Fórmula 1.

¿En qué años ganó Lewis Hamilton sus Mundiales de F1?

2008

2014

2015

2017

2018

2019

2020