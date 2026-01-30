Lewis Hamilton es uno de los pilotos más emblemáticos en la historia de la Fórmula 1 no solo por su récord de campeonatos compartido con Michael Schumacher, sino también por todo lo que lo rodea afuera de las pistas de carrera.

Publicidad

Publicidad

El británico ha incursionado en la música, es un ícono de la moda y supo tener una lujosa colección de coches. Sin embargo, en el último tiempo decidió vender sus autos y ahora se metió de lleno en lo que dice ser su nueva pasión: la colección de cartas.

En una entrevista con Vogue France, Hamilton reveló: “Estoy coleccionando cartas. Hay Pokémon, Star Wars, cartas coleccionables de atletas“. Más adelante, contó que era una práctica que llevaba a cabo cuando era más joven: “Solía coleccionar cartas cuando era chico, en particular las de revistas de fútbol”. Y completó: “Tengo una colección y sigue creciendo. Compro cartas todas las semanas“.

La marca más reconocida a nivel mundial es Topps y precisamente el pasado 7 de enero, fecha del cumpleaños de Lewis Hamilton, lanzaron una carta con un diamante real incrustado, cuyo precio todavía no fue revelado pero podría ser de varios millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sin ir más lejos, en el año 2024 se vendió una carta de Hamilton por 1 millón de dólares. “Es bastante loco. Nunca pensé que eso pudiera pasar. La historia detrás, en la que el chico la compró en un sobre, y la diferencia que esa compra habría significado para él y su familia, habría sido enorme”, comentó la estrella de Ferrari sobre ese hecho en otra plática con The Athletic.

Lewis Hamilton posa con una carta suya firmada por él mismo (@Topps)

Publicidad

Publicidad

ver también Bombazo en Ferrari: Riccardo Adami no será el ingeniero de pista de Lewis Hamilton en 2026

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la pretemporada en Barcelona

Este viernes fue el último día del shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya y Lewis Hamilton, junto a su Ferrari SF-26, dio la sorpresa al marcar el mejor tiempo de la semana (1’16″348), dejando atrás el dominio de Mercedes. ¿Podrá conseguir un podio este año?

En síntesis