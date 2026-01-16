Ferrari ha confirmado oficialmente que Riccardo Adami no será más el ingeniero de pista de Lewis Hamilton para la temporada 2026 de Fórmula 1. La decisión forma parte de una reorganización interna luego de un decepcionante año para la escudería.

Publicidad

Publicidad

A través de un comunicado, el equipo de Maranello explicó que Adami no fue despedido, sino que asumirá un nuevo rol dentro de la Ferrari Driver Academy como ‘Driver Academy and Test Previous Cars Manager’.

Si bien no se detallaron las razones que motivaron el cambio, diversas fuentes señalan que la relación entre Hamilton y Adami no encontró un feeling óptimo, con comunicaciones por radio tensas y una dinámica que no terminó de consolidarse como ambas partes esperaban.

Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El nuevo ingeniero de pista de Hamilton todavía no fue anunciado

El comunicado oficial de Ferrari también informó que el nuevo ingeniero de pista de Hamilton para 2026 todavía no fue elegido, con la promesa de anunciar el nombre a su debido tiempo.

Esta decisión es significativa, dado que la elección del ingeniero de pista representa uno de los vínculos más directos entre piloto y equipo durante fines de semana de Gran Premio. Si a eso le sumamos que faltan menos de dos meses para la primera carrera, podemos estar hablando de una situación crítica.

ver también Max Verstappen definió el año de Lewis Hamilton con cinco palabras

Al margen de ello, para Hamilton la llegada de un nuevo ingeniero ofrece la oportunidad de reconstruir la comunicación técnica con su equipo de cara a los desafíos de una temporada 2026 que promete cambios importantes en toda la F1.

Publicidad

Publicidad

En síntesis