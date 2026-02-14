Es tendencia:
¿Por qué no hay test de pretemporada de la Fórmula 1 HOY sábado 14 de febrero?

Los pilotos rodaron en el Circuito Internacional de Bahréin el miércoles, jueves y viernes. Sin embargo, este sábado no salieron a la pista.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton, en Bahréin, a bordo del monoplaza de Ferrari
© GETTY IMAGESLewis Hamilton, en Bahréin, a bordo del monoplaza de Ferrari

La Fórmula 1 se tomó una pequeña pause en medio de los test de pretemporada. Todo comenzó en Barcelona y esta semana hubo tres días más (de miércoles a viernes) en el Circuito Internacional de Bahréin. Sin embargo, este sábado 14 de febrero ningún piloto salió a la pista.

¿Por qué no hay test de pretemporada HOY 14 de febrero?

La razón por la que no hay Fórmula 1 este sábado 14 de febrero es que ayer viernes se terminó el segundo shakedown en Bahréin. Ahora, los equipos trabajarán puertas adentro y en el simulador hasta los próximos test de pretemporada que también se desarrollarán en Sakhir.

Valtteri Bottas con el nuevo coche de Cadillac (GETTY IMAGES)

Puntualmente, la tercera tanda de test de la F1 comenzará el 18 de febrero y finalizará el 20 de ese mismo mes. Una vez terminado el último shakedown, las escuderías y los pilotos se preparán para el primer Gran Premio del año en Melbourne, Australia.

Antonelli fue el mejor de Bahréin

El mejor tiempo de la pretemporada en Bahréin lo marcó Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, con un crono de 1:33.669. Las Flechas Plateadas prometen dominar la categoría en la primera parte de la temporada y los tiempos de los shakedowns están respaldando este pronóstico generalizado.

Leandro Barraza
