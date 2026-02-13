Malas noticias para Aston Martin y los aficionados de Fernando Alonso. A pesar de las altas expectativas por el diseño del nuevo coche a cargo de Adrian Newey, el motor no parece estar a la altura y los pronósticos no son positivos de cara al primer tramo de la temporada.

Luego de los test en Barcelona y Bahréin, el equipo hizo un balance y las palabras de los protagonistas no son altentadoras. Carlos Miquel, uno de los periodistas españoles con más experiencia en la F1, comentó en Partidazo de COPE: “El Aston Martin no puede pasar de 11.000 revoluciones porque el motor se rompería”.

Por si eso no fuera suficiente, agregó: “La velocidad punta de Alonso ha sido 318 km/h. La de Leclerc, 323 km/h. El motor Honda es el primero que antes se queda sin potencia eléctrica en la recta.

Sin embargo, la frase más lapidaria sobre la situación de Aston Martin para la F1 2026 la dijo Antonio Lobato desde Bahréin: “He hablado con alguien del entorno de Fernando, y lo que me decía es: ‘Otro año más en el infierno. Otro año más de sufrimiento‘”.

¿Qué dijo Fernando Alonso?

El bicampeón de la Fórmula 1 platicó este viernes con el Diario AS y no ocultó lo que sucede en Aston Martin. “Tenemos problemas en cada salida a pista. Con el motor es un poco más difícil porque no tenemos aún un buen entendimiento de lo que se necesita con estas reglas“, sostuvo Alonso.

Asimismo, Fernando añadió: “La segunda parte de la temporada será diferente en nuestro caso. Tenemos que admitir que estamos un poco atrás, pero esperemos que haya tiempo para mejorar. A McLaren le doblaban al empezar 2023 y ganaron después”.

En síntesis