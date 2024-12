La etapa de Checo Pérez como piloto de Red Bull Racing parece haber llegado a su fin. El piloto mexicano no pudo terminar la carrera del Gran Premio de Qatar 2024 tras un trompo en una relanzada y sumó otro mal resultado a su decepcionante temporada. Tras esto, Christian Horner le sugirió el retiro y ahora confirman que perderá su asiento en 2025.

Diversas fuentes le confirmaron a ESPN que Sergio Pérez ya no pilotará en Red Bull, aunque esto recién se anunciaría luego de una reunión que llevarán a cabo Christian Horner y Helmut Marko el lunes 9 de diciembre, un día después de la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sin embargo, Checo seguiría ligado a la escudería en otro rol para completar su contrato.

ver también Checo Pérez abandonó la carrera del GP de Qatar 2024 tras un inesperado trompo: el motivo

¿Cuál sería el nuevo rol de Checo Pérez en Red Bull?

A falta de confirmaciones oficiales, Sergio Pérez pasaría a tener un papel de embajador, tal como lo fue Daniel Ricciardo en su momento. Esta es la solución que planea emplear Red Bull para no tener que indemnizar a Checo por finalizar su contrato antes de tiempo. Y es que, de ser así, tendrían que pagarle una suma alrededor de los 20 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar?

El oriundo de Guadalajara marchaba quinto en la carrera de la Fórmula 1 y había esperanzas de un posible podio. No obstante, en la vuelta 40 -luego de un Safety Car- realizó un trompo con los neumáticos fríos y tuvo que abandonar por daños en el coche. Luego, en zona mixta, manifestó: “El motor… no sé exactamente qué pasó. Cuando pongo la potencia, me da un golpe muy duro y pierdo con el neumático muy frío“.

Checo Pérez podría tener su última carrera en Abu Dhabi (GETTY IMAGES)

Publicidad