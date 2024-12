Sergio Pérez no pudo completar la carrera del Gran Premio de Qatar 2024. El tapatío había largado entre los 10 primeros y había escalado hasta el quinto lugar, pero todo se terminó en la vuelta 40 luego de la relanzada tras un Safety Car. Fue el cuarto de los cinco abandonos que se dieron este domingo en el Circuito Internacional de Losail.

Si bien se trataría de un problema del coche, lo cierto es que esta desafortunada situación no ayuda para nada a Checo en sus aspiraciones de seguir en Red Bull Racing en 2025. De hecho, al oriundo de Guadalajara se lo vio reunido con Christian Horner y Helmut Marko antes de la carrera, y las especulaciones sobre su posible salida crecieron.

La razón por la cual Checo Pérez abandonó la carrera del GP de Qatar 2024

Tal como se pudo ver en las imágenes, Checo Pérez realizó un trompo en la reanudación de la carrera. Sin embargo, este no sería motivo suficiente para abandonar, ya que nadie lo impactó y podría haber retomado. Según mencionaron en la transmisión de DAZN, a Sergio se le habría roto el palier del auto.

No obstante, luego fue el propio Checo quien y explicó que se trató de un problema del motor en diálogo con la prensa. “Desafortunadamente, acabamos perdiendo el motor”, comenzó diciendo Pérez al respecto. Luego, completó: “El motor… no sé exactamente qué pasó. Cuando pongo la potencia, me da un golpe muy duro y pierdo con el neumático muy frío“.

Todos los abandonos del Gran Premio de Qatar 2024

Nico Hülkenberg – Haas

– Haas Checo Pérez – Red Bull

– Red Bull Lance Stroll – Aston Martin

– Aston Martin Esteban Ocon – Alpine

– Alpine Franco Colapinto – Williams

Resultado de la carrera del Gran Premio de Qatar 2024 de la F1