08:55hs LECLERC NO TENDRÁ PIEDAD CON HAMILTON EN FERRARI

El piloto monegasco palpitó su futura competencia interna con el siete veces campeón de la Fórmula 1 en diálogo con Gentleman's Journal: "Cuando me pongo el casco, ya no hay nada de piedad. Cambias, no piensas en quién es quién y simplemente te lanzas a por ello. Tengo que olvidarme un poco de los nombres que están dentro del 'paddock' y centrarme sólo en mi propio rendimiento siempre que estoy en la pista".