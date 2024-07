El piloto mexicano no aprovechó su oportunidad y los expertos no tuvieron piedad con él

El Gran Premio de Bélgica podría haber marcado el fin de la etapa de Sergio Pérez en Red Bull Racing. El mexicano parecía tener una chance de oro de volver a sumar importantes puntos para su escudería tras una buena Clasificación que lo colocó en el segundo lugar de la parrilla. Sin embargo, fue perdiendo puestos desde la primera curva y finalizó 8° (más adelante se convertiría en 7° por la descalificación de George Russell).

En este contexto, los rumores sobre su posible salida del equipo en el receso pasaron a marcar la agenda de la Fórmula 1. El propio Checo se mostró molesto cuando la prensa le consultó al respecto y no quiso hablar más del tema. No obstante, tanto Helmut Marko como Christian Horner sí lo abordaron y todo parece indicar que sería el fin de Checo con la escudería austriaca. Ahora bien, si de los medios de comunicación hablamos, quienes no perdonaron a Sergio Pérez fueron los de la prensa escrita.

Sergio Pérez renovó su contrato con Red Bull en junio (IMAGO)

La prensa internacional destrozó a Checo Pérez tras el GP de Bélgica

Planet F1 fue el más duro con el tapatío. Este medio le dio un 4 como puntaje y en su análisis dejó frases como: “Optó por ‘buena clasificación y mala carrera” o “fue otra carrera terrible que seguramente pondrá fin a su tiempo en Red Bull”.

The Race, por su parte, lo calificó 13° entre los mejores pilotos de la carrera, un puesto demasiado bajo. Además, escribieron sobre Checo: “Desperdició su oportunidad de reforzar su caso para quedarse en Red Bull con una carrera mediocre, tras haber clasificado decentemente, aunque sin nada destacable dado que fue seis décimas más lento que Verstappen después de usar todos sus intermedios para llegar a la Q3″.

Por último, el medio Crash fue más piadoso con Pérez y lo puntuó con 6,5. Sin embargo, no escatimó a la hora de criticarlo: “Su actuación el día de la carrera fue decepcionante, ya que perdió posiciones mientras luchaba por mantener el ritmo”.

