Una de las estrellas mexicanas que realmente la está rompiendo en Europa sin duda es Kenti Robles, quien no sólo ha conseguido ser una de las jugadoras más prolíficas en la historia del balompié mexicano, pues no sólo se ha convertido en una indiscutible con el Real Madrid, sino también hizo lo propio durante su estancia en el Atlético de Madrid, por lo que su carrera no pasa desapercibida en las Águilas del América.

De acuerdo a una entrevista realizada por TUDN, el nuevo técnico de las azulcremas, Ángel Villacampa, reveló que un factor importante para que decidiera llegar a México con el conjunto de Coapa fue justamente Robles, con quien tiene una gran relación desde que era su técnico con las colchoneras y que lo animó en más de una ocasión a fichar por la Liga MX Femenil, pues es un lugar donde sabe que tiene muchos reflectores y va en ascenso.

“Yo creo que el América es un equipo muy grande, tiene esa ambición y unos valores con los que realmente me siento identificado con ellos, y al final eso es lo que me hace decidir llegar al América, y a la vez buscar tener éxito en esta escuadra. En cuanto a que conozco de esta Liga, llevo tiempo siguiendo este futbol, es una liga muy joven, pero a pesar de ello yo creo que el que se puedan transmitir los partidos da visibilidad”.

Villacampa está convencido en que un elemento como Kenti Robles podría ayudar de mucho a un equipo como las americanistas, por lo que aprovechó para lanzarle un comentario y a la vez una propuesta para que se decida en algún momento y fiche por las Águilas, ya que el timonel quedó más que contento con el trabajo que realizó con ella junto a las colchoneras, antes de que migrara con las merengues.

“También hay que destacar que hay jugadoras como Kenti Robles que, aunque no está en esta liga, son exponentes claros de lo que se está haciendo en México. Actualmente tengo una grandísima relación con ella, realmente también ella me impulsó a tomar esta decisión y ojalá que los caminos vuelvan a encontrarse en América, yo la verdad esa propuesta se la dejo ahí a Kenti, espero que le llegue, entiendo que ahora mismo está en un gran momento con el Real Madrid”.

El timonel también aprovechó para hablar sobre sus próximos fichajes: “Ahora estamos trabajando en los refuerzos, buscamos que jugadoras de verdad pueden dar ese salto que mejore la plantilla independientemente de las posiciones en donde se requieran cambios o mejoras, eso estamos conociendo más y sobretodo que estén a la altura pues estamos buscando ese perfil que realmente ayude a mejorar a la plantilla”.