Un aspecto a considerar en el lanzamiento de nuevos contenidos deportivos es el contexto en que son estrenados. En ese sentido, Fox Gol Femenil llega en el marco de una Liga MX Femenil que se refuerza con jugadoras de talla internacional y con algunos de sus equipos proyectándose a nivel mundial mediante torneos o partidos amistosos. En contraste, respecto a Selección Nacional, el futbol femenil vive extremos emocionales entre el fracaso del premundial en Nuevo León y la buena actuación en el Mundial Sub-20 efectuado en Costa Rica.

Mientras que un sector del público afianzó su lealtad al futbol femenil, existe una contraparte que lo critica y lo cuestiona con severidad. Muchas veces sus detractores no lo hacen de la mejor manera e incluso recurren a expresiones machistas, misóginas y violentas para expresar sus opiniones. Tales manifestaciones no solamente van dirigidas hacia las futbolistas, sino también para periodistas o comunicadoras que cubren la liga.

Iris Cisneros se incorpora a Fox Gol Femenil como panelista. Sobre el estreno del programa en función de la contextualización mencionada, cree que puede impactar como una posibilidad para disminuir esa agresiva animadversión al futbol femenil: “Será una oportunidad para vencer los tabúes que existen acerca del papel de la mujer en el futbol. Si bien ya hay un público definido, lo importante es también abrirse a esa audiencia que quizá no ha querido darle el beneficio de la duda”.

Tiene plena conciencia de que para lograr ser del gusto del público, lo fundamental es estar preparada, informada y firme en la convicción de que el futbol es futbol, por lo que no se puede ni debe ser parcial. “El reto de nosotros como comunicadores es que no se vea que se halaga a la liga o a cierta jugadora con el propósito de que el televidente se sienta atraído. No se trata de eso. Claro, si alguien tiene gran técnica o hace un golazo, se destaca. Pero tampoco podemos dejar de lado críticas constructivas sobre fallas o errores que detectemos, tales como cuestiones de tecnologías, arbitraje o manejo de los clubes. Nuestra tarea es lograr ese equilibrio y que cada transmisión muestre la realidad de lo que pasa”.

Iris se dice contenta con esta nueva aventura en su vida profesional. Se siente agradecida por compartir micrófono en Fox Gol Femenil con Natalia León, Luis Mario Sauret, Paulina Chavira, Óscar Guzmán, Fernando Cevallos y Salim Chartouni. A partir del 30 de agosto, semana tras semana, llevarán los pormenores de lo que acontezca en en el futbol femenil.