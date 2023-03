Futbolista de Chivas ex Monterrey minimizó al Clásico Regio y puso por encima al Clásico Nacional

El pasado fin de semana, el futbol mexicano se paralizó para vivir dos apasionantes clásicos que involucraron a cuatro de los grandes animadores de la Liga MX: en el Estadio Akron, América le metió cuatro goles a Chivas de Guadalajara y se quedó con el "mini título", mientras que los Rayados de Monterrey hicieron lo propio en el domicilio de Tigres UANL.

El próximo fin de semana será el turno para estos duelos en el ámbito de la Liga MX Femenil. Por la jornada 11 del Torneo Clausura 2023, las Águilas recibirán al Rebaño Sagrado el próximo viernes 24, mientras que el sábado 25 se disputará el duelo entre La Pandilla y Las Amazonas.

Está claro que la historia y envergadura de los clubes colocan al Clásico Nacional como de mayor importancia a nivel varonil, sin embargo, la fuerza que han tomado los equipos regios en los pocos años de futbol profesional femenil, y teniendo en Tigres al equipo más ganador, han contribuido a un debate mucho más parejo en este sentido.

"Clásico es el de América - Chivas"

Esto no parece importarle a la actual futbolista de Chivas, Alicia Cervantes, quien además tiene pasado en Rayadas. En la previa del crucial choque del fin de semana, la goleadora consideró que el Clásico Nacional se vive y tiene una importancia mucho mayor al regiomontano.

"Yo creo que el Clásico es el de América - Chivas, creo que los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir el Regio pero no se vive la misma pasión como el América - Chivas que me ha tocado varias veces vivirlo, para mi el Clásico de México es este", sentenció la delantera.