Después del fracaso vivido por la Selección Nacional de México Femenil en el premundial de Nuevo León, se recrudecieron las críticas por parte de los detractores del futbol femenil. Cuestionaron nuevamente que las mujeres practiquen este deporte a nivel profesional bajo los argumentos de que no dan resultados, no venden y no le interesan a nadie. En contraste, hay quienes comprenden que es un proceso en ciernes que va de la mano de una liga de reciente creación. Tal es el caso de las marcas patrocinadoras, específicamente Electrolit.

Óscar Reveles, gerente nacional de patrocinios de Electrolit, expuso en Deportium 2022 su ponencia ‘Entendiendo el patrocinio deportivo’. Allí comentó el valor que tienen las emociones como prioridad para promover la salud y el fomento al desarrollo deportivo. En ese sentido, el futbol femenil representa un universo que cuenta con ídolas y equipos que alimentan el gusto de aficionadas y aficionados de distintas edades por aproximarse al ejercicio y al cuidado de su organismo.

Para ahondar más en el tema, platicamos con él. Puntualiza que Electrolit entra como patrocinador en clubes de la Liga MX con un plan integral que procure la equidad, es decir, el mismo trato para planteles varoniles y femeniles: “Mantenemos como marca la condicionante de que cualquier club que se firme tiene que venir acompañado de su similar femenil. Consideramos que se tienen que crear las mismas condiciones en sus equipos. Las mujeres se deshidratan igual que los hombres. Ambos son importantes en el futbol”.

Óscar puso de ejemplo lo que ha hecho Tigres con su proyecto. El plan trazado por la institución neoleonesa desde el inicio de la Liga MX Femenil equilibró a su plantel femenino con el masculino en cuanto a trato, proyección, infraestructura y condiciones óptimas para su evolución. Como consecuencia, las Amazonas se han consolidado como el equipo más ganador, con mejor presencia de marketing y grandes entradas en el estadio Universitario.

“Desde que comenzó la Liga MX Femenil, Electrolit se sumó desde el día uno al proyecto de Tigres Femenil. Esa colaboración nos permitió ser parte de dos títulos con ellas. Eso refleja nuestra responsabilidad como marca al hacer llegar nuestras colaboraciones sin distinción de género”, comparte Reveles.

De esta manera, contrario a lo que manifiestan voces críticas, la profesionalización del futbol femenil en México es de relevancia e interés para algunas marcas que también encuentran en el patrocinio una posibilidad de impulsar a deportistas en etapas iniciales y con una prospectiva de avance en el mediano o largo plazo.