La jugadora del Real Madrid no pierde la humildad y agradeció de una forma muy peculiar a una compatriota que vivió un momento complicado en el duelo ante el PSG.

Pese a ser parte de uno de los equipos más poderosos del planeta, el Real Madrid, la mexicana Kenti Robles sigue manejándose con humildad, y es que la tricolor tiene suficientes logros para poder subirse al pedestal que tiene bien merecido, pero eso no es importante para la tricolor, por lo que no deja de tener gestos con la afición.

En esta ocasión, la fan Majo Ojeda decidió tener una escapada en europa para disfrutar del juego de la mexicana ante el PSG en el último partido de la Champions League, y por medio de sus redes sociales quiso que la futbolista azteca se enterara de su presencia, por lo que le escribió a Robles un sentido mensaje.

“Yo solo espero que Kenti Robles sí haya podido ver mi bandera antes de que me hicieran quitarla los de seguridad”, publicó Ojeda, quien tuvo que ser obligada a guardar el lábaro patrio, pues no se permitía que estuviera en las gradas, sin importar que el encuentro no contó con mucho aforo como podría esperarse.

Ante esto, Kenti no solo se había percatado de este símbolo nacional en territorio francés, sino que además agradeció a la aficionada en su cuenta de Twitter: “Gracias, allá donde voy siempre hay un mexicano con una bandera”, escribió la defensa merengue, quien, pese a su derrota ante las parisinas, su equipo se mantiene en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos.