El futbol femenil cada vez toma más importancia en el mundo, y afortunadamente en México está creciendo a pasos agigantados desde hace ya varios años. En poco más de un mes se cumplirán 6 años de la fundación de la Liga MX Femenil, hito que cambió para siempre el deporte en nuestro país.

Desde entonces, 18 equipos compiten por llevarse el título y cientos de jugadoras están teniendo la oportunidad de mostrarse en un campeonato profesional. Es cierto que todavía queda mucho camino por delante, pero la realidad es que la Federación Mexicana de Fútbol está haciendo un gran trabajo. Tal es así que las protagonistas tienen un gran impacto en los medios y redes sociales.

Esto, sin embargo, también tiene sus puntos en contra. Uno de ellos, quizás el peor, es el acoso que sufren muchas de las jugadoras y que ni siquiera está ligado a su accionar dentro del campo de juego (que también estaría mal). Selene Cortés, quien cuenta con 160 mil seguidores en su cuenta de Instagram, realizó una fuerte y grave denuncia en su Twitter por los horrendos mensajes que recibe día a día.

"Siempre he dicho que la gente que te sigue en redes sociales tiene derecho a ver una parte de ti. Pero ya mandar mensajes acosando y molestando es otro tema, no normalicen estas cosas, es algo muy molesto y frustrante, sean respetuosos.Tampoco generalizo, hay gente que entiende", apuntó la tetracampeona de Liga MX Femenil y actual elemento del Pachuca.

Una de las futbolistas más destacadas de la corta historia del futbol femenil mexicano, a su vez, compartió imágenes de los recados que tiene que leer cada vez que ingresa en sus redes. "Nunca había publicado esos temas y no es el único mensaje que he recibido así, hay peores y lo único que hago es bloquear a las personas que hacen eso, pero se crean otros perfiles para seguir acosándome. La solución no está en ‘’bloquear’’", completó. Es tiempo de cortar el problema de raíz.